A Crans-Montana le famiglie dei feriti si trovano in difficoltà dopo aver ricevuto fatture relative a cure mediche che non sono state richieste di pagamento. In precedenza, alcune richieste di accesso alle cartelle cliniche sono rimaste senza risposta, generando ulteriori tensioni. La situazione si è intensificata con l’arrivo di documenti che, pur richiedendo pagamenti, non prevedono l’obbligo di versare somme. Le famiglie chiedono chiarimenti e si dicono esasperate.

Prima le richieste rimaste senza risposta, poi le fatture di cui però non viene richiesto il pagamento. È su questo doppio binario che è cresciuta la rabbia delle famiglie dei giovani italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Nel rogo del Constellation bar la notte di Capodanno un devastante incendio provocò 41 morti – tra cui sei italiani – e oltre 100 feriti. Alcuni gravissimi e con un percorso di cura ancora molto lungo. Da mesi, raccontano i genitori a La Repubblica, chiedono di ottenere le cartelle cliniche dei figli, molti dei quali ancora ricoverati o in fase di riabilitazione dopo ustioni gravissime e danni polmonari. Documenti fondamentali per comprendere nel dettaglio le cure ricevute nelle ore immediatamente successive all’incendio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, cartelle cliniche negate ma arrivano le fatture che non dovranno essere pagate. Le famiglie dei feriti: “La misura è colma”

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