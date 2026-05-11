Tare sgrida il Milan | I tifosi meritano un’altra squadra inutile nasconderci Forse serve un ritiro
Il Milan ha raccolto quattro punti nelle ultime sei partite, con tre gol segnati e nove subiti. La squadra ha ottenuto una sola vittoria, mentre ha subito quattro sconfitte e un pareggio. Il direttore sportivo ha espresso forti critiche ai tifosi, sostenendo che meritano un’altra squadra e suggerendo un ritiro. Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento di crisi per il club, che fatica a trovare continuità di risultati.
Quattro punti nelle ultime sei partite, solo 3 gol fatti e ben 9 subiti, una sola vittoria, quattro sconfitte e un pareggio. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il Milan rischia adesso una qualificazione in Champions League che sembrava cosa fatta fino a un mese fa. Dal possibile scudetto dopo il derby al quarto posto a pari punti con la Roma e la qualificazione in Champions in forte dubbio: è un periodo nero per la squadra di Allegri. Momento complicato sottolineato anche da Igli Tare, direttore sportivo del Milan che a Dazn ha dichiarato: “I tifosi meritano un’altra squadra, è inutile nasconderci”. Parole dure, con tare che ha puntato il dito contro la squadra: “Vedendo le ultime partite, è mancata l’attenzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Reazioni furiose dei tifosi del Milan dopo LAZIO 1-0 MILAN | Serie A G29
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