Tare sgrida il Milan | I tifosi meritano un’altra squadra inutile nasconderci Forse serve un ritiro

Il Milan ha raccolto quattro punti nelle ultime sei partite, con tre gol segnati e nove subiti. La squadra ha ottenuto una sola vittoria, mentre ha subito quattro sconfitte e un pareggio. Il direttore sportivo ha espresso forti critiche ai tifosi, sostenendo che meritano un’altra squadra e suggerendo un ritiro. Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento di crisi per il club, che fatica a trovare continuità di risultati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui