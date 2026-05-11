Il tecnico del club ha dichiarato che la squadra non è ancora concentrata al massimo e che il gruppo deve migliorare. La società sta cercando di capire quali giocatori potrebbero essere sostituiti in modo rapido. Inoltre, si parla di un ritiro insolito programmato prima della partita contro il Genoa, anche se non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione.

? Domande chiave Chi sono i profili che la società vuole sostituire subito? Perché la dirigenza valuta un ritiro insolito prima del Genoa? Come hanno reagito i leader dello spogliatoio alle critiche di Tare? Quali sono le reali intenzioni della proprietà su Allegri e Tare??? In Breve Tifosi protestano contro Furlani e Cardinale dopo sconfitta 3-2 contro l'Atalanta il 10 maggio. Fischi contro Rafael Leao e abbandono stadio dopo il gol di Zappacosta al 51°. Gol finali di Strahinja Pavlovic e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tare: al Milan manca la giusta concentrazione, il gruppo deve rispondere

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