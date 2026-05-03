Tare spiega | Incontri con Allegri e Furlani? Siamo in sintonia su quello che manca al Milan

Il direttore sportivo del Milan ha parlato ai microfoni di 'DAZN', confermando che ci sono incontri con il tecnico e il presidente. Ha detto che le discussioni riguardano le aree che secondo loro mancano alla squadra. Tare ha sottolineato che tra loro c’è una forte condivisione di idee e obiettivi, senza entrare nei dettagli delle conversazioni. La loro intenzione è di lavorare insieme per migliorare il club.

Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia si sta giocando in questo momento la sfida che vede contrapposti il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso. Per i rossoneri si tratta di una sfida molto importante in chiave Champions League. Il ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa è vicino ma per il prossimo anno non può bastare il misero quarto posto in un club prestigioso come il Milan. Allegri e Tare lo hanno ripetuto più volte: per tornare grandi serve anche un calciomercato importante. Per questo, da diverse settimane registriamo vertici tra Massimiliano Allegri e la società, quindi l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, per programmare al meglio la prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tare spiega: “Incontri con Allegri e Furlani? Siamo in sintonia su quello che manca al Milan” Notizie correlate Milan, vertice Furlani-Tare-Allegri: la decisione della società dopo il crollo con l’UdineseIl pesante rovescio interno, 0-3, capitato sabato pomeriggio contro l'Udinese non ha contribuito a cambiare il pensiero del Milan sull'allenatore... Leggi anche: Allegri Milan, colloquio con la dirigenza: nuovo summit con Furlani e Tare, sul tavolo anche le strategie di mercato