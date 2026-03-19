Mercato Milan il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions | Goretzka e Gila in prima fila ma non manca la concorrenza!

Il Milan sta lavorando a un progetto per tornare in Champions League, con il dirigente Tare che ha messo sul tavolo un piano ambizioso. Tra i nomi più caldi ci sono Goretzka e Gila, entrambi considerati elementi chiave, ma la concorrenza sul mercato è intensa. La squadra milanese sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione europea.

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