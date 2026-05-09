Taranto San Cataldo tra fede e i premi Cataldus d’Argento 2026

A Taranto e San Cataldo si stanno preparando a consegnare i premi Cataldus d’Argento 2026, riconoscimenti dedicati a figure che si sono distinte in vari ambiti. Tra i premiati figurano persone che si sono impegnate in attività religiose e sociali, mentre uno degli onorati è un operatore umanitario che ha partecipato a missioni internazionali. Le cerimonie sono in programma per i prossimi mesi e coinvolgono la comunità locale.

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? Punti chiave Chi sono i premiati che riceveranno i Cataldus d'Argento 2026?. Quali missioni internazionali ha affrontato l'operatore umanitario Gennaro Giudetti?. Come trasforma l'associazione Sustain la scuola in un villaggio africano?. Perché la festa di San Cataldo premia oggi il merito civile?.? In Breve Ore 17 sede arcivescovile concelebrazione presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Premi Cataldus d'Argento 2026 a Catello Miro, Gennaro Giudetti e associazione Sustain. Gennaro Giudetti coordina aiuti OMS a Gaza dopo il naufragio Sea Watch 3. Sustain coinvolge 11 scuole provinciali per villaggio scolastico in Burkina Faso. Taranto celebra San Cataldo questo sabato 9 maggio con una serie di appuntamenti che spaziano dalla liturgia alla valorizzazione del merito civile e sociale nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, San Cataldo tra fede e i premi Cataldus d’Argento 2026 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Taranto: San Cataldo, la processione in mare Festa patronale Leggi anche: San Cataldo: 120 anni di fede e musica per la Chiesa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Cataldo, il giorno più atteso: Taranto si stringe tra fede, mare e tradizione; Festa patronale da Taranto per San Cataldo in diretta su Canale7 ( dalle 17.55); Ospedale San Cataldo, il fallimento della politica taglia nastri: Taranto ancora una volta umiliata; San Cataldo, al via la festa: U’ pregge e processione a mare. Taranto celebra San Cataldo: il Patrono torna in mare sulla motonave della MarinaVenerdì 8 maggio a Taranto la processione a mare di San Cataldo con la motonave Cheradi della Marina Militare. pugliapress.org Taranto in festa per San CataldoTaranto festeggia il suo santo patrono, San Cataldo. rainews.it #TeamEurope #Taranto2026 #8maggio- #9maggio #LaverCup Rome/Roma -> concluse le dirette da Roma e Bari, ora resta Taranto con la Processione a Mare di San Cataldo che sta giungendo a Conclusione x.com Apertura cimitero San Martino di Monte Sole reddit