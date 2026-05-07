Nelle giornate del 9 e 10 maggio, a Taranto, si terranno i festeggiamenti in onore di San Cataldo, patrono della città. In questa occasione, la Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che prevede modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico. Le variazioni interesseranno le strade principali e le linee di autobus, per agevolare le celebrazioni e garantire la sicurezza di partecipanti e residenti.

Tarantini Time Quotidiano In occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, patrono di Taranto, sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nelle giornate del 9 e 10 maggio, come disposto dall’ordinanza della Polizia Locale. Per sabato 9 maggio, in concomitanza con la Fiera di San Cataldo, dalle ore 14 e fino a cessate esigenze saranno attive interdizioni al traffico e alla sosta sul Lungomare Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Giovinazzi, e su via Massari tra via Principe Amedeo e il Lungomare. A seguito dei divieti, tutte le linee provenienti da Porto Mercantile e Tamburi in direzione Città...🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - San Cataldo, traffico e bus modificati a Taranto il 9 e 10 maggio

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