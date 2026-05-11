A Taranto, tre giovani sono stati fermati in relazione a un omicidio avvenuto in piazza Fontana. La vittima, di origine maliana, è stata trovata con ferite causate con un'arma da taglio e si trovava in quella zona quando è stata aggredita. Due dei fermati sono minorenni, mentre il terzo è maggiorenne. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla violenta aggressione.

Sono tre le persone fermate dalla squadra mobile di Taranto, un 19enne e altre due che hanno tra i 15 e i 16 anni, per l'omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, a Taranto. Lo riporta il Tg1 precisando che una quarta persona, minorenne, è al momento ricercata. Le persone fermate, che al momento vengono ascoltate in questura a Taranto, sono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo quanto accertato finora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo di giovani che lo avrebbero accerchiato per poi aggredirlo e ucciderlo con un oggetto acuminato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio a Taranto, fermati tre giovani: due sono minorenni

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10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI

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