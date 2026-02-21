Divorzio Totti-Blasi Chanel rompe il silenzio | Ci vanno di mezzo i figli per me e Cristian non è stato facile

Al debutto tv con Pechino Express, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi si racconta in un'intervista. Il rapporto con i genitori, l'etichetta di "raccomandata" e la verità sul divorzio più mediatico d'Italia: "Dietro quei telefoni c'eravamo noi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Divorzio Totti-Blasi, l’ex capitano chiede il taglio del mantenimento ai figli: “Chanel e Cristian sono autonomi”Francesco Totti ha richiesto di ridurre l’assegno di mantenimento per i figli, sostenendo che Chanel e Cristian sono ormai indipendenti.

Divorzio Totti-Blasi, gli avvocati di lei chiedono una consulenza tecnica: “Bisogna controllare i patrimoni”In vista dell’udienza di divorzio tra Totti e Blasi, gli avvocati di lei hanno richiesto una consulenza tecnica per verificare i patrimoni dei coniugi.

"My Forever Valentine", con questa didascalia Ilary Blasi ha svelato sui social la proposta di matrimonio del suo compagno Bastian Müller a Parigi, nel giorno di S. Valentino. La conduttrice tv dovrà attendere il divorzio ufficiale da Totti. L'udienza decisiva è a x.com