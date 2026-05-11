Dopo otto anni di relazione, Tara e Cristian si sono lasciati a causa di un tradimento. Lei ha annunciato pubblicamente che la storia tra loro è terminata e che ora aspetta il procedimento di divorzio. La coppia aveva attirato l'attenzione di molti per il loro legame duraturo, ma la rottura ha segnato un momento di svolta nella loro vita. La vicenda ha suscitato interesse tra i follower e i media.

Hanno fatto appassionare tutti con la loro storia d'amore poi dopo 8 anni, a causa di un tradimento, è finita tra Tara e Cristian. Oggi è lei a raccontarne i motivi ad un passo dall'ultima firma per il divorzio Tara e Cristianhanno avuto una storia d’amore che ha appassionato il pubblico. Si sono conosciuti ed innamorati aUomini e Donnetra il 2011 e il 2012, lui era tronista e lei corteggiatrice. Poi nel 2014 la coppia ha scelto di partecipare aTemptation Islande tutti ricordano il modo in cui abbiano cercato di fuggire alla sorveglianza per raggiungere il villaggio dell’altro: il loro amore troppo grande non permetteva loro di stare così distanti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tara e Cristian, parla lei: “E’ finita per un tradimento, ora aspetto il divorzio”

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