Taglio ai compensi CAF | il decreto impone un limite di 195 milioni

Un nuovo decreto stabilisce un limite di 195 milioni di euro ai compensi per i CAF, i centri di assistenza fiscale. La misura riguarda anche le pratiche già concluse, sollevando dubbi sulla sua applicazione retroattiva. La Consulta dei CAF ha espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze di questa decisione, che potrebbe influenzare gli accordi già stipulati in passato. La questione ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e le istituzioni coinvolte.

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? Domande chiave Come influirà il taglio sui compensi delle pratiche già concluse?. Perché la natura retroattiva del decreto preoccupa la Consulta dei CAF?. Quali rischi corre il sistema fiscale con meno risorse per i professionisti?. Come cambierà la gestione della responsabilità civile per le dichiarazioni errate?.? In Breve Taglio di 21,6 milioni di euro sul tetto massimo di 195,3 milioni.. Marco Mobili e Giovanni Parente denunciano l'alto rischio economico per i professionisti.. La norma è stata approvata tramite voto di fiducia durante la legge di Bilancio.. La precompilata richiede comunque interventi tecnici per correggere i dati dei contribuenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taglio ai compensi CAF: il decreto impone un limite di 195 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Taglio ai fondi CAF, Vincenzo Caniglia (Silced): Schiaffo ai lavoratori e ai cittadini. Pronti allo sciopero Taglio accise, arriva il nuovo decreto: 191,2 milioni dall’extragettito IvaCome da programma, è arrivato il secondo intervento del governo per “coprire” il taglio delle accise ai carburanti, che dal 2 maggio è differente tra... Argomenti più discussi: Compensi ridotti ai Caf, pronto il decreto; Taglio compensi, per la consulta dei Caf deciderlo retroattivamente è stato penalizzante; CAF e professionisti abilitati: rideterminati i compensi per l’assistenza fiscale; Fisco, i Caf in allarme per 730 (e non solo): taglio dei fondi con effetto retroattivo. CAF: modulo convenzione INPS per ISEE 2026 e taglio fondiPubblicato lo schema di convenzione per l’affidamento ai CAF delle attività legate alla certificazione ISEE. Intanto arriva un taglio ai compensi di circa il 10% rispetto al 2025 ... fiscoetasse.com