Il governo ha approvato un nuovo decreto che prevede un intervento di circa 191,2 milioni di euro provenienti dall'extragettito dell’IVA. Questo secondo provvedimento serve a coprire il taglio delle accise sui carburanti, che è entrato in vigore il 2 maggio e ha portato a una riduzione di 24,4 centesimi al litro sul gasolio. La misura si inserisce nel quadro delle azioni di supporto ai consumatori nel settore dei carburanti.

Come da programma, è arrivato il secondo intervento del governo per “coprire” il taglio delle accise ai carburanti, che dal 2 maggio è differente tra gasolio (-24,4 centesimi al litro) e benzina (-6,1 centesimi al litro). Dopo il decreto legge varato in Consiglio dei ministri a fine aprile, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale quello del ministero dell’Economia. Come detto, le tappe erano già state fissate. Il decreto legge interviene fino al 10 maggio (compreso), mentre quello ministeriale farà durare lo sconto alle stazioni di servizio fino al 22 maggio. In totale, così, si arriverà alle tre settimane che la stessa premier Giorgia Meloni ha annunciato in conferenza stampa dopo l’ultimo Cdm.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Taglio accise, arriva il nuovo decreto: 191,2 milioni dall’extragettito Iva

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