Nove medaglie per le Pantere team Carrara al Kim & Liù Sicilia di Taekwondo
Nove podi conquistati e grandi emozioni a Barcellona Pozzo di Gotto: domenica 26 aprile, la rappresentativa di taekwondo guidata dal maestro Marco Carrara ha incantato il pubblico durante il torneo federale "Kim & Liù Sicilia - Crescere insieme 2026". In un contesto competitivo di alto livello.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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