Durante la giornata finale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, un’atleta italiana ha conquistato la sua prima medaglia in questa manifestazione. Sofia Frassica si è aggiudicata l’argento, rappresentando così la prima medaglia per il paese in questa edizione dei mondiali. La sua prestazione ha permesso all’Italia di ottenere un risultato importante alla conclusione della competizione.

L’ultimo tentativo è quello buono per l’Italia, che riesce a sbloccarsi ottenendo la prima (e unica) medaglia in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026 grazie a Sofia Frassica. Dopo cinque piazzamenti a ridosso del podio, la spedizione azzurra ha superato finalmente lo scoglio dei quarti di finale presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent, sede della rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011. Il merito è di una strepitosa Sofia Frassica, in passato già due volte terza ai Mondiali Cadetti, che si è resa protagonista di un cammino entusiasmante nella categoria -63 kg vincendo diversi match equilibrati e arrendendosi solamente alla padrona di casa uzbeka Mohidil Uktamjonova in finale dopo tre round (0-0, 1-5 e 1-3 i punteggi parziali).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurra

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