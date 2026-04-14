Nuoto assolo di Simona Quadarella negli 800 sl a Riccione | l’azzurra vola agli Europei di Parigi

Durante una competizione a Riccione, Simona Quadarella ha nuotato gli 800 stile libero in 8:21, stabilendo un tempo che sarà il riferimento per gli Europei di Parigi. Questa gara ha visto l’azzurra affrontare la distanza che predilige e che, in passato, ha anche incontrato alcune difficoltà. La nuotatrice ha dimostrato di essere in buona forma dopo l’esperienza in Australia, offrendo uno spettacolo in acqua.

Subito spettacolo in acqua a Riccione con Simona Quadarella nei suoi amati odiati 800 stile libero. La campionessa europea alla prima occasione utile dopo l’esperienza in Australia fissa lo standard su 8:21.01 e prenota un posto sull’aereo per gli Europei di Parigi di quest’estate. Una gara regolare e gestita magistralmente da Quadarella che non aveva mai nuotato così forte in questa parte dell’anno. L’azzurra infatti è solita registrare le migliori prestazioni quando stimolata da avversarie di calibro internazionale, come il record europeo stabilito quest’estate in occasione della gara dell’anno ai Mondiali di Singapore, quando nuotò 8:12.81.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, assolo di Simona Quadarella negli 800 sl a Riccione: l’azzurra vola agli Europei di Parigi Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800 Nuoto, Johannes Liebmann migliora il record europei degli 800 sl: la Germania sempre più riferimento nel mezzofondo in vascaIl Malmsten Swim Open di Stoccolma si impone come uno snodo chiave della stagione internazionale del mezzofondo, grazie soprattutto alla prova di... Temi più discussi: Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 14 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara; Centri federali, tecnici top, soldi ben spesi: come funziona la fabbrica di medaglie del nuoto; Francesca Fangio: Quando vidi la tibia di Kate Douglass e la confrontai alla mia…I 31 anni si fanno sentire; Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming. Nuoto, Assoluti 2026: Ceccon brilla, attesa per Pilato e QuadarellaUn altro momento clou è stato il tanto atteso ritorno in gara di Benedetta Pilato. it.blastingnews.com Assoluti Frecciarossa. Bis Stefanì, assolo Quadarella, bene Glessi. Pedoja allenatore dell'annoAssolo della regina del mezzofondo europeo Simona Quadarella negli 800 stile libero, in cui agli Europei è stata argento con record italiano in 8'0300: un tempo che ha cancellato lo storico 8'0453 ... federnuoto.it DIRETTA LIVE - Benedetta Pilato e Simona Quadarella sono le più attese nella giornata di apertura degli Assoluti di nuoto a Riccione in una prima giornata con tante gare interessanti. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dalla Piscina Comunale - facebook.com facebook 2026 Italian Swimming Championship 4/14 - 4/18 Thomas Ceccon Carlos D'Ambrosio Simona Quadarella Benedetta Pilato etc x.com