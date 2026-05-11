Taekwondo campionati interregionali Marche | brillano gli atleti della Gold team

BRINDISI - Sono ben 12 le medaglie conquistate dagli atleti capitanati dal maestro Marco Cazzato al campionato interregionale delle Marche svoltosi in questo weekend del 9 e 10 maggio al Palacasali di Ancona.Cinque sono le medaglie d'oro che vanno a Francesca Palma, Angela grassi, Giulia.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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