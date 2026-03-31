Taekwondo campionati italiani | due bronzi per la Gold Team Brindisi

Durante il fine settimana del 28 e 29 marzo si sono svolti a Busto Arsizio i campionati italiani assoluti cadetti di taekwondo. Gli atleti della Gold Team Brindisi, guidati dal maestro Marco Cazzato, hanno conquistato due medaglie di bronzo, portando a casa i primi podi nazionali della stagione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Angela Grassi e Alessandro Sirena, diretti dal maestro Marco Cazzato, conquistano due splendide medaglie a Busto Arsizio Bronzo per Angela Grassi nella categoria dei 59 Kg femminili cinture rosse e bronzo per Alessandro Sirena nella categoria dei 61Kg maschili cinture nere. Ottima prova per Gabriele Darrozzino, seppur senza medaglia, alla sua prima esperienza di livello nazionale. La società brindisina si riconferma con i propri atleti ai vertici delle competizioni nazionali. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Taekwondo, campionati italiani: due bronzi per la Gold Team Brindisi Articoli correlati Campionati interregionali di Taekwondo: sei medaglie per gli atleti della Gold TeamSvoltosi domenica 25 gennaio scorso al PalaFlorio di Bari, ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia BRINDISI... Campionati Italiani U23, due bronzi nella sciabola per Gaia Karola Carafa e Davide CicchettiLa scherma pugliese torna a casa con due medaglie di bronzo, entrambe nella sciabola, da Caorle dove si sono disputati i Campionati Italiani Under 23.