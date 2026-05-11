Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Rizzo Fratoianni e Borgonzoni

Tra poche settimane si terranno le elezioni amministrative in due città toscane, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. I sindaci attuali sono prossimi alla fine del mandato e tra i candidati figurano rappresentanti di vari schieramenti politici. Tra i nomi più noti, ci sono esponenti di partito che hanno annunciato la loro candidatura in queste due località, entrambe con un’intensa attività preelettorale.

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