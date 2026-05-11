Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Rizzo Fratoianni e Borgonzoni
Tra poche settimane si terranno le elezioni amministrative in due città toscane, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. I sindaci attuali sono prossimi alla fine del mandato e tra i candidati figurano rappresentanti di vari schieramenti politici. Tra i nomi più noti, ci sono esponenti di partito che hanno annunciato la loro candidatura in queste due località, entrambe con un’intensa attività preelettorale.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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