Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Rizzo Bonelli Fratoianni e Bergonzoni

Si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio in due città toscane. Sono in corso le campagne elettorali con i candidati che hanno presentato i loro impegni e programmi. Tra i nomi annunciati ci sono esponenti di diversi schieramenti politici, tra cui figure di rilievo provenienti dal panorama nazionale. I sindaci in carica sono in scadenza e si preparano le diverse strategie per il voto.

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