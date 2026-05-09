Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Rizzo Bonelli Fratoianni e Bergonzoni
Si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio in due città toscane. Sono in corso le campagne elettorali con i candidati che hanno presentato i loro impegni e programmi. Tra i nomi annunciati ci sono esponenti di diversi schieramenti politici, tra cui figure di rilievo provenienti dal panorama nazionale. I sindaci in carica sono in scadenza e si preparano le diverse strategie per il voto.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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