Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Rizzo Bonelli Fratoianni e Bergonzoni

Da arezzonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio in due città toscane. Sono in corso le campagne elettorali con i candidati che hanno presentato i loro impegni e programmi. Tra i nomi annunciati ci sono esponenti di diversi schieramenti politici, tra cui figure di rilievo provenienti dal panorama nazionale. I sindaci in carica sono in scadenza e si preparano le diverse strategie per il voto.

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Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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