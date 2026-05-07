Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati Arrivano Bersani Bonelli Fratoianni e Nisini

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. Nei giorni scorsi, sono stati annunciati gli impegni dei candidati che si presenteranno alle urne, tra cui figure note del panorama politico. Tra gli esponenti coinvolti ci sono rappresentanti di diversi schieramenti, pronti a confrontarsi sui programmi e proposte per il futuro delle rispettive città. Le campagne elettorali si intensificano con incontri e comizi pubblici.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste