Il portiere polacco ha dichiarato di trovarsi ad affrontare una situazione inedita, poiché per la prima volta si trova a condividere il ruolo con un collega considerato più forte di lui. La sua affermazione riguarda il nuovo portiere arrivato recentemente in squadra, con cui ha condiviso l’allenamento e le partite ufficiali. La sua testimonianza mette in luce un cambiamento nel reparto tra i pali della formazione.

. Le dichiarazioni del polacco. All’indomani del successo nel Clasico contro il Real Madrid, un trionfo che ha sancito la conquista del 29° titolo della storia del Barcellona, Wojciech Szcz?sny ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sports Eleven. Il portiere polacco, con la consueta schiettezza, ha analizzato la sua esperienza in terra catalana, soffermandosi in particolare sul rapporto professionale con il giovane collega di reparto, Joan García. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Szcz?sny ha sorpreso molti con un’ammissione di grande umiltà riguardo al dualismo tra i pali: « Per la prima volta nella mia carriera ho giocato con un portiere molto più bravo di me ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Szczesny spiazza: «Joan Garcia? Per la prima volta gioco con un portiere molto più forte di me»

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