Szczesny spiazza | Joan Garcia? Per la prima volta gioco con un portiere molto più forte di me

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere polacco ha dichiarato di trovarsi ad affrontare una situazione inedita, poiché per la prima volta si trova a condividere il ruolo con un collega considerato più forte di lui. La sua affermazione riguarda il nuovo portiere arrivato recentemente in squadra, con cui ha condiviso l’allenamento e le partite ufficiali. La sua testimonianza mette in luce un cambiamento nel reparto tra i pali della formazione.

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. Le dichiarazioni del polacco. All’indomani del successo nel  Clasico  contro il Real Madrid, un trionfo che ha sancito la conquista del 29° titolo della storia del Barcellona,  Wojciech Szcz?sny  ha rilasciato un’intervista ai microfoni di  Sports Eleven. Il portiere polacco, con la consueta schiettezza, ha analizzato la sua esperienza in terra catalana, soffermandosi in particolare sul rapporto professionale con il giovane collega di reparto, Joan García. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Szcz?sny ha sorpreso molti con un’ammissione di grande umiltà riguardo al dualismo tra i pali: « Per la prima volta nella mia carriera ho giocato con un portiere molto più bravo di me ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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