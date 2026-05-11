Szcz?sny è l'anima della festa del Barcellona tra svapo risate e cibo sul bus | è il vero mattatore

Durante la parata per la celebrazione del titolo, il portiere del Barcellona si è distinto per il suo atteggiamento vivace. Tra risate, fumando uno svapo, e momenti di relax con cibo come pizza, hamburger e gelati, ha condiviso il festeggiamento con alcuni compagni di squadra. La festa si è svolta tra le vie della città, con il protagonista che ha attirato l'attenzione per la sua allegria contagiosa.

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