Szcz?sny è l'anima della festa del Barcellona tra svapo risate e cibo sul bus | è il vero mattatore
Durante la parata per la celebrazione del titolo, il portiere del Barcellona si è distinto per il suo atteggiamento vivace. Tra risate, fumando uno svapo, e momenti di relax con cibo come pizza, hamburger e gelati, ha condiviso il festeggiamento con alcuni compagni di squadra. La festa si è svolta tra le vie della città, con il protagonista che ha attirato l'attenzione per la sua allegria contagiosa.
Il Barcellona celebra il titolo con una parata scatenata per le vie della città. Wojciech Szcz?sny tra i più esuberanti: svapa, scherza e festeggia con Robert Lewandowski tra pizza, hamburger e gelati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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