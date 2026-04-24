Parolise si anima per la Festa del Primo Maggio | musica cibo e spettacolo per tutto il giorno
A Parolise si svolge una giornata dedicata alla Festa del Primo Maggio, con musica, cibo e spettacoli che animano Piazza Giovanni Falcone. La confraternita del Preziosissimo Sangue ha allestito uno spazio con street food, concerti dal vivo e intrattenimenti per tutte le età, offrendo un'intera giornata di divertimento per residenti e visitatori. L'evento si svolge senza interruzioni durante tutto il giorno.
La confraternita del Preziosissimo Sangue organizza una giornata di festa in Piazza Giovanni Falcone con street food, concerti live e intrattenimento per grandi e bambini.L'evento si svolgerà giovedì 1° maggio a Parolise (AV), in Piazza Giovanni Falcone, nell'ambito delle celebrazioni per i 175.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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