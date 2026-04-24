Parolise si anima per la Festa del Primo Maggio | musica cibo e spettacolo per tutto il giorno

A Parolise si svolge una giornata dedicata alla Festa del Primo Maggio, con musica, cibo e spettacoli che animano Piazza Giovanni Falcone. La confraternita del Preziosissimo Sangue ha allestito uno spazio con street food, concerti dal vivo e intrattenimenti per tutte le età, offrendo un'intera giornata di divertimento per residenti e visitatori. L'evento si svolge senza interruzioni durante tutto il giorno.