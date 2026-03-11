Giovani fede e social media | serata di confronto con il prete 3.0 don Cosimo Schena

Si è svolta una serata dedicata ai giovani, alla fede e ai social media, organizzata nell’ambito del progetto “Creare Ponti” promosso dalla Commissione cultura del vicariato del Rabbi. L’evento ha visto la partecipazione di don Cosimo Schena, noto come il

Proseguono gli incontri del progetto “Creare Ponti” promosso dalla Commissione cultura del vicariato del Rabbi e rivolto in particolare ai giovani. Protagonista della seconda tappa del programma, in calendario giovedì 12 marzo, alle ore 20,45, sarà don Cosimo Schena, "prete 3.0", psicologo e filosofo, oltre che parroco in un quartiere di Brindisi. Tema della serata dedicata al confronto con ragazze e ragazzi dell'Azione cattolica e degli Scout, ma aperta a tutti i giovani del forlivese, è "BacktoChurch": la fede riparte dai social". L’incontro sarà ospitato all’interno della Chiesa parrocchiale di piazza Sant’Antonio, e avrà una impronta colloquiale tra domande, riflessioni e condivisione di esperienze, così come è avvenuto nel corso del primo incontro che ha avuto come interlocutori i sindaci di Forlì e Ravenna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

