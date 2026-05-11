Svezia | nasce l’Und la nuova agenzia d’intelligence estera

In Svezia è stata annunciata la creazione di una nuova agenzia di intelligence estera, denominata Und. La riforma mira a rafforzare il ruolo del paese nel monitoraggio delle attività nel Mar Baltico e a migliorare la condivisione di informazioni con la NATO. La decisione deriva dalla volontà di adattarsi alle nuove sfide di sicurezza nella regione e di integrare meglio i dati militari con gli alleati internazionali.

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? Domande chiave Come cambierà il controllo del Mar Baltico con la nuova agenzia?. Perché la Svezia deve trasformare i suoi segreti militari in dati NATO?. Quali rischi corre il controspionaggio durante il passaggio di competenze all'Und?. Chi gestirà le operazioni clandestine svedesi dopo la riforma del 2027?.? In Breve Operatività dell'Und prevista dal 1 gennaio 2027 sotto il ministero degli Esteri.. L'agenzia assorbirà funzioni del Must e integrerà le capacità del Fra.. L'evoluzione segue le radici storiche del C-byrån del 1939 e del T-byrån.. Nuovo ruolo strategico per il monitoraggio di Artico, Baltico e Russia.. Il governo svedese ha annunciato la creazione dell’Und, una nuova agenzia di intelligence estera che entrerà ufficialmente in funzione il 1° gennaio 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svezia: nasce l’Und, la nuova agenzia d’intelligence estera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dalla neutralità alla Nato, la Svezia si fa una nuova agenzia d’intelligence Una nuova agenzia di intelligence e il rafforzamento militare: così il Giappone di Takaichi cambia pelleFumata bianca in Giappone per la creazione dell’Agenzia nazionale di intelligence (Nai). Argomenti più discussi: La svolta | Dalla neutralità alla Nato, la Svezia si fa una nuova agenzia d’intelligence; Il liceo scientifico Labriola di Ostia alle finali delle Olimpiadi Europee di Scienze; Dalla neutralità alla Nato la Svezia si fa una nuova agenzia d’intelligence.