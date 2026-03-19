In Giappice è stata ufficialmente creata un’agenzia nazionale di intelligence, chiamata Nai, per rafforzare le attività di spionaggio e sicurezza. Contestualmente, sono stati annunciati investimenti significativi nel potenziamento delle forze militari. Questi cambiamenti rappresentano un passo deciso per il paese nel rinnovare le proprie capacità di difesa. La decisione è stata ratificata con un voto finale in parlamento.

Fumata bianca in Giappone per la creazione dell’ Agenzia nazionale di intelligence (Nai). Il governo guidato da Takaichi Sanae ha finalizzato un piano ad hoc per la realizzazione di una struttura che fungerà da centro di comando per il coordinamento della raccolta e dell’analisi delle informazioni sensibili tra i vari ministeri. Il provvedimento conferirà all’agenzia “ampi poteri di coordinamento” e sarà incluso in un disegno di legge che istituirà un corrispondente “ Consiglio nazionale per l’intelligence “, da sottoporre all’attuale sessione della Dieta. Secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, il primo ministro, quindi Takaichi, presiederà il citato Consiglio, mentre la Nai si occuperà delle operazioni pratiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Una nuova agenzia di intelligence e il rafforzamento militare: così il Giappone di Takaichi cambia pelle

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