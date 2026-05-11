Sventata truffa della falsa indagine a Roma | I suoi gioielli vengono da una rapina dobbiamo controllarli
A Roma, una giovane donna di 26 anni è stata arrestata dalla polizia mentre cercava di truffare un’anziana, sostenendo di dover controllare i gioielli e i contanti della donna. La truffa era collegata a una rapina avvenuta di recente in una gioielleria, e la donna ha tentato di approfittare della vittima con questa scusa. La polizia ha fermato la giovane prima che potesse portare a termine l’inganno.
Una 26enne è stata fermata dalla polizia a Roma mentre tentava di truffare un’anziana con la scusa di controlli su preziosi e contanti dopo una rapina in gioielleria.🔗 Leggi su Fanpage.it
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