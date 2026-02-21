Truffa sventata | coppia arrestata anziana salva i gioielli grazie

Una coppia di Campania, composta da un uomo di 48 anni e una donna di 29, è stata fermata dalla polizia mentre cercava di truffare un’anziana di 85 anni. La donna aveva appena scoperto i tentativi di raggiro e ha avvisato le forze dell’ordine, che hanno bloccato i due prima che potessero portare avanti il piano. La vittima ha così evitato la perdita di gioielli di valore che aveva in casa.

Una coppia di individui, un uomo di 48 anni e una donna di 29, entrambi originari della Campania e con precedenti penali, è stata arrestata dalla polizia dopo un tentativo di truffa ai danni di una donna di oltre ottant'anni. L'arresto è avvenuto a seguito dell'intervento tempestivo della figlia della vittima, che ha sospettato un'anomalia durante una telefonata e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. La dinamica della truffa, secondo quanto emerso dalle indagini, prevedeva la messa in scena di un falso incidente stradale che coinvolgeva un familiare della vittima. I truffatori avrebbero contattato telefonicamente l'anziana, sostenendo che il figlio era stato coinvolto in un incidente e che, per risolvere la situazione, era necessario consegnare loro del denaro o dei gioielli.