Domande graduatorie ATA 24 mesi attenzione al Modello F | si compila solo se si vuole rinunciare alle supplenze

Sono aperte da oggi le iscrizioni per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, con scadenza alle 14 del 19 maggio 2026. Tra i documenti richiesti, spicca il Modello F, che deve essere compilato soltanto nel caso in cui si desideri rinunciare alle supplenze. La procedura riguarda tutte le persone interessate a inserirsi o aggiornare la propria posizione nella graduatoria.

Le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi sono aperte da oggi e fino alle 14 del 19 maggio 2026. Come ogni anno ricordiamo di prestare attenzione a tutte le sezioni della domanda e non cadere in errore sul modello F. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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