Al via alle iscrizioni per i centri estivi comunali domande da presentare esclusivamente online

Da mercoledì primo aprile sono aperte le iscrizioni online ai centri estivi comunali per bambini e ragazzi di età tra 3 e 14 anni residenti a Cesenatico. Le domande si possono presentare esclusivamente tramite il sito ufficiale del Comune, con le iscrizioni che riguardano i mesi di luglio e agosto. La procedura si rivolge a chi risiede nel territorio comunale e si conclude prima dell'inizio delle attività estive.

Da mercoledì primo aprile saranno aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali per i mesi di luglio e agosto per bambine e bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio comunale di Cesenatico. Informa il Comune: "Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 30 aprile 2026. I posti disponibili sono suddivisi tra: Centro Estivo per l’Infanzia presso la scuola dell’infanzia Arcobaleno, via Vespucci 15; Parco Giochi Estivo (scuola primaria) presso la scuola primaria Leonardo da Vinci, via Caboto 21; Centro Estivo Adolescenti (scuole medie) presso la scuola primaria Leonardo da Vinci, via Caboto 21. Prima di compilare la domanda è opportuno consultate il Bando e la Carta del Servizio presenti sul sito del comune di Cesenatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Al via alle iscrizioni per i centri estivi comunali, domande da presentare esclusivamente online Articoli correlati Centri estivi 2026: dal 30 marzo al via le domande onlinePrevisti cinque turni distribuiti nei diversi quartieri della città: quest’anno si potranno selezionare le sedi del quartiere di residenza o... Centri estivi 2026 a Firenze: dal 30 marzo al via le domande online. Ecco come iscriversiFirenze, 28 marzo 2026 - Apriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Firenze per l’estate 2026, con attività fino alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al via alle iscrizioni per i centri... Temi più discussi: Centri estivi comunali 2026: iscrizioni dal 7 aprile al 5 maggio; Nidi d’infanzia e Centro Zerosei, dal 1° aprile 2026 al via le iscrizioni / Comunicati / Novità / Homepage; Centri Estivi Comunali - Le magie dell'estate; Centri estivi 2026 a Firenze: dal 30 marzo al via le domande online. Ecco come iscriversi. Centri estivi 2026 a Firenze, dal 30 marzo al via le domande onlineApriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni ai Centri estivi del Comune di Firenze per l’estate 2026, con attività fino alla prima settimana di settembre. Si tratta di una occasione di socializzazione, c ... 055firenze.it Centri estivi 2026 a Firenze: dal 30 marzo al via le domande online. Ecco come iscriversiPrevisti cinque turni distribuiti nei diversi quartieri della città. Le sedi, i costi, come fare domanda e dove richiedere informazioni. L’assessora Albanese: Quest’anno si potranno selezionare le se ... lanazione.it Sono aperte le iscrizioni per i corsi gratuiti AVVISO 1 per adulti disoccupati. I corsi sono validi per SFL e ADI. Info GIUSEPPE BUCCERI Responsabile Orientamento e Front Office delle sedi CIRS di Palermo e Provincia cell. 328 3374615 - facebook.com facebook ULTIMI POSTI DISPONIBILI Iscrizioni in fase di chiusura per il corso FORMAZIONE FRANTOIO PER INERTI Contattaci per info, costi e iscrizioni! 039.9322335 / 351 512 8200 / [email protected] #partnership Forniture Edili Giuseppe Donato x.com