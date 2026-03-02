SuperEnalotto a Salerno sfiorato il 6 | centrato un 5 da oltre 69mila euro

A Salerno è stato centrato un “5” nel concorso del SuperEnalotto di sabato 28 febbraio. La giocata ha portato una vincita di oltre 69.000 euro. La notizia arriva da Agipronews, che specifica come il risultato sia stato raggiunto nella città campana. Nessun’altra informazione ufficiale sui dettagli della schedina o sui numeri estratti.

Campania protagonista con il SuperEnalotto Nell'estrazione di sabato 28 febbraio, come riporta Agipronews, centrato a Salerno un "5" da 69.307 euro presso il Tabacchi in via Arce, 54. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 3 marzo, sale a 128,7 milioni di euro.