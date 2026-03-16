SuperEnalotto | Campania protagonista centrati quattro 5 da oltre 75mila euro

Nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 marzo, il SuperEnalotto ha premiato la Campania con quattro vincite da oltre 75mila euro. Le vincite sono state registrate nelle province di Napoli e Caserta, dove alcuni giocatori hanno centrato i cosiddetti “5”. Si tratta di premi significativi che hanno coinvolto diverse schedine durante le ultime due estrazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Superenalotto sorride alla Campania. Nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 marzo, vinti oltre 75mila euro tra le province di Napoli e Caserta. Nell’estrazione di venerdì 13 centrato un “5” da 18.083,95 euro a Boscotrecase (NA) presso il Bar Avino, in Piazza Sant’Anna, 2. Nel concorso successivo, quello di sabato 14, centrati tre “5” da 19.056,19 ciascuno: uno a San Giorgio a Cremano (NA), presso Tabacchi D’Angelo in Via San Martino, 25, il secondo ad Arzano (NA), nella Tabaccheria Gagliardi, in Via Napoli, 71 e l’ultimo Castel Volturno, in provincia di Caserta, presso Bar Ferraro, in Via Nuova, 45. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SuperEnalotto: Campania protagonista, centrati quattro “5” da oltre 75mila euro Articoli correlati Leggi anche: SuperEnalotto, in Campania centrati due “5” per oltre 40mila euro Leggi anche: SuperEnalotto: in Campania centrati cinque “5” per un totale di oltre 19mila euro Tutti gli aggiornamenti su SuperEnalotto Campania protagonista... Temi più discussi: Superenalotto, sfiorato il 6 a Napoli: centrato un 5 da 46mila euro; Superenalotto, Afragola va a un passo dal jackpot: centrato un 5 vincente; Superenalotto, sfiorato il 6 ad Afragola: centrato un 5 da oltre 16mila euro; SuperEnalotto, vincita ad Afragola: centrati oltre 16mila euro, sfiorato il colpaggio da 130 milioni di euro. Superenalotto, sfiorato il 6 a Napoli: centrato un 5 da 46mila euroCampania protagonista con il Superenalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, come riporta Agipronews, vinti 46.717,60 euro a Napoli presso la Tabaccheria Mercogliano in corso ... ilmattino.it Superenalotto, sfiorato il 6 a NapoliCampania protagonista con il Superenalotto. Nel concorso di martedì 10 marzo, come riporta Agipronews, vinti 46.717,60 euro a Napoli presso la Tabaccheria ... napolivillage.com Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 14 marzo 2026 - facebook.com facebook Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 14 marzo 2026: numeri vincenti e quote x.com