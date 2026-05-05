SuperEnalotto col jackpot più alto del mondo sfiorato il 6 | vinti più di 45mila euro a Bologna

Lunedì 4 maggio, a Bologna, presso una tabaccheria in via Caduti di Casteldebole, si è verificato un risultato di gioco con cinque numeri vincenti, portando a una vincita di oltre 45 mila euro. L’estrazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di gioco, considerando che il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto il livello più alto al mondo. La combinazione fortunata è stata segnalata come vincente in quella sede, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti.

Bologna, 5 maggio 2026 – La fortuna bacia Bologna: nell’estrazione di lunedì 4 maggio - alla tabaccheria Casteldebole in via Caduti di Casteldebole, 1 - è stato realizzato un colpo da “5” con la vittoria di 45.862,79 euro. L’ultima vincita da 6 è stata l’anno scorso . L’ultimo “ 6 ” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 5 maggio, sale a 159,4 milioni di euro è attualmente il più alto del mondo. La guida per riscuotere la vincita da record . La cifra del jackpot è la più alta del mondo e continua ad accendere i sogni di milioni di italiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - SuperEnalotto col jackpot più alto del mondo, sfiorato il 6: vinti più di 45mila euro a Bologna Notizie correlate SuperEnalotto, in palio 146,9 milioni di euro: il jackpot più alto del mondoCon la febbre da “6”, cresce l’attesa per la prossima estrazione del SuperEnalotto in programma giovedì 9 aprile a partire dalle 20. Superenalotto: sfiorato il jackpot, ma con quattro 5 vinti quasi 70mila euroNessun 6 al Superenalotto ma con il jackpot, che per la prossima estrazione di giovedì 9 aprile sale a 146,7 milioni di euro, sfiorato anche nella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SuperEnalotto, estrazione di oggi lunedì 4 maggio: numeri vincenti, jackpot e quote; SuperEnalotto, il Jackpot vola a 156,8 milioni di euro e vale più di un matrimonio reale; Superenalotto da brividi, jackpot a 156,8 milioni di euro. A Firenze centrato un 5; SuperEnalotto: il Jackpot oggi vale più di un matrimonio reale. SuperEnalotto col jackpot più alto del mondo, sfiorato il 6: vinti più di 45mila euro a BolognaUn colpo da 5 alla tabaccheria Casteldebole, il montepremi sale a quasi 160 milioni di euro ed è il più alto del mondo ... ilrestodelcarlino.it Il Jackpot del SuperEnalotto oggi vale più di un matrimonio reale: ecco il montepremi più alto al mondoIl sogno milionario cresce ancora: il jackpot del SuperEnalotto è tra i più alti al mondo. Scopri tutti i dettagli e le cifre. supereva.it (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Tre invece i punti '5' che si sono aggiudicati una quota unitaria di 45.862,79 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizio #Initalia #Lotto - facebook.com facebook