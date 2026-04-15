SuperEnalotto | centrato il 5 a Sondrio e Albiate Doppia festa da oltre 23mila euro

Due giocate vincenti sono state realizzate in due diverse località, una nel nord della Lombardia e l’altra in una cittadina della provincia di Monza e della Brianza. Entrambe le schedine hanno centrato un cinque, portando ai vincitori un premio di oltre 23.000 euro ciascuno. La notizia è stata diffusa dalle autorità che si occupano delle schedine vincenti, senza ulteriori dettagli sui titolari delle vincite.

Sondrio, 15 aprile 2026 – È maggiore il rimpianto per non aver centrato il 6 o la soddisfazione per aver azzeccato un 5 che, comunque, porta in tasca un cospicuo “bottino”? La domanda andrebbe girata ai possessori delle schedine vincitrici del premio da 23.375,57 euro ciascuno, giocate nelle province di Sondrio e Monza Brianza per il concorso di ieri, martedì 14 aprile. E – siamo pronti a scommetterlo, restando in tema – di certo saprebbero scegliere “in scienza e coscienza”, secondo il ben noto motto del “meglio un uovo oggi che una gallina domani”, soprattutto se la gallina ha più le sembianze di una chimera, come sembra essere ora il jackpot del SuperEnalotto, arrivato a superare i 150 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto: centrato il 5 a Sondrio e Albiate. Doppia festa da oltre 23mila euro Notizie correlate Leggi anche: La fortuna bacia il Vco: centrato un terno da oltre 23mila euro a Verbania Leggi anche: SuperEnalotto, festa a Fiumicino: centrato un “5” da quasi 30mila euro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centrato il 5 al SuperEnalotto, il vincitore porta a casa quasi 35mila euro; SuperEnalotto, centrato un 5 da 46mila euro a Villacidro; SuperEnalotto in Campania: a Marcianise centrato un 5 da oltre 16mila euro; SuperEnalotto, sfiorato il colpo grosso nel casertano: centrato un 5 da 16mila euro. SuperEnalotto: centrato il 5 a Sondrio e Albiate. Doppia festa da oltre 23mila euroLe schedine giocate all’edicola Aurora nel capoluogo valtellinese e nel Main Bar della cittadina brianzola in occasione del concorso di martedì ... ilgiorno.it SuperEnalotto, ad Arsita centrato un 5 da oltre 23mila euroARSITA - L’Abruzzo ad un passo dal 6 del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 14 aprile 2026, ad Arsita, in provincia di Teramo, è stato centrato un 5 da 23.375,57 euro ... ekuonews.it SuperEnalotto: indovinano tutti i numeri e alla fine vedono sfumare 150 milioni - facebook.com facebook Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti x.com