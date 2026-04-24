Supercoppa Italiana la Lazio spinge per l’ipotesi Usa come sede della finale della prossima edizione!

La Lazio ha avanzato la proposta di disputare la finale della prossima Supercoppa Italiana negli Stati Uniti. La decisione potrebbe coinvolgere una delle due squadre finaliste e si stanno valutando le possibilità di organizzazione in Nord America. La proposta è stata comunicata alle autorità sportive competenti, che stanno analizzando i dettagli logistici e organizzativi dell’eventuale trasferta. La scelta della sede è ancora in fase di discussione.

di Paolo Moramarco . La conquista della finale di Coppa Italia dopo il successo ai rigori sul campo dell’ Atalanta avvicina la Lazio anche alla prossima Supercoppa Italiana, che con ogni probabilità potrebbe disputare contro l’ Inter anche in caso di sconfitta in finale, vista la sempre più vicina conquista dello scudetto dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la competizione sarebbe orientata a tornare al vecchio format a due squadre, dopo le recenti esperienze con la Final Four. Una novità importante che riporterebbe la Supercoppa a una sfida secca tra i vincitori di campionato e Coppa Italia, o vice-campioni di quest’ultima in caso di medesimo vincitore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Supercoppa Italiana, la Lazio spinge per l’ipotesi Usa come sede della finale della prossima edizione! L'analisi del possibile rigore per la Juve #LazioJuve #DAZN Notizie correlate LIVE Civitanova-Verona 1-3, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti conquistano la prima finale della loro storia nella competizione!LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Leggi anche: LIVE Perugia-Verona 0-0, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono alla grande nel primo set della finale! 7-4 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia; Chi giocherà la Supercoppa Italiana 2026? Format e partecipanti, le squadre che possono qualificarsi; Supercoppa Italiana 2026: Inter prima squadra qualificata, format ancora da decidere; Lazio, la vittoria sull’Atalanta vale anche un posto nella finale di Supercoppa Italiana. Lazio, due finali per gonfiare le casse: ecco i ricavi da Coppa Italia e SupercoppaLa Lazio si è assicurata due finali: oltre a quella di Coppa Italia, infatti, con il regolamento della Supercoppa Italiana che verosimilmente tornerà alle origini con la gara secca, anche quella di Su ... lazionews.eu Finale Supercoppa 2026, la Lazio spinge per giocare negli USA ad agostoSI pensa al ritorno alla gara secca coi biancocelesti virtualmente già dentro con l'Inter. Non si esclude il ritorno in Italia ... fcinternews.it 9 e dico 9 scudetti di fila, la Juventus non ha mai giocato la Supercoppa Italiana allo Stadium da Campione d'Italia... x.com Col Milan ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per Club FIFA. Tanti, tantissimi Auguri a Ricardo Izecson Dos Santos Leite, notissimo come Ricardo Kakà, ex centrocampista dei rosso - facebook.com facebook