Superbonus indagine da 20 milioni | sospette truffe tra i Giuffra
Un'indagine da 20 milioni di euro riguardante il superbonus ha portato alla luce sospette truffe che coinvolgono i fratelli Giuffra e alcuni imprenditori associati. Le autorità stanno esaminando come siano stati gonfiati i costi delle pratiche edilizie e quali siano le responsabilità dei soggetti coinvolti. Le verifiche sono in corso per chiarire eventuali irregolarità nel sistema di agevolazioni fiscali.
? Domande chiave Chi sono gli imprenditori coinvolti insieme ai fratelli Giuffra?. Come sono stati gonfiati i costi delle pratiche edilizie?. Quali documenti ha sequestrato la Guardia di Finanza nelle residenze?. Perché l'indagine riguarda anche i subappalti delle società coinvolte?.? In Breve Indagati anche gli imprenditori Giuseppe Ghu e Daniele Lanza nel Ponente ligure.. Indagine su ventina di pratiche edilizie tra Taggia e Riva Ligure.. Incentivi del governo Conte hanno alimentato il settore immobiliare locale.. Analisi Guardia di Finanza su subappalti e contabilità per 20 milioni.. La Guardia di Finanza ha eseguito accertamenti per circa 20 milioni di euro tra Taggia e Riva Ligure, coinvolgendo Giorgio Giuffra e Massimo Giuffra in un’inchiesta della Procura di Imperia sulla presunta truffa legata al Superbonus.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Ci sono altre morti sospette tra i piccoli: l’indagine sul sistema Monaldi s’allargaLa lente d’ingrandimento sull’ospedale Monaldi mette a fuoco un metodo di lavoro pieno di dubbi e lacune: gli inquirenti della Procura di Napoli...
Vicenza, frode Superbonus da 4 milioni: sequestrati beni per 2,2 milioni a un ingegnereOltre 2,2 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un ingegnere e altri soggetti giuridici,...