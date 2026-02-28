Ci sono altre morti sospette tra i piccoli | l’indagine sul sistema Monaldi s’allarga

La procura ha annunciato che aprirà un’indagine su due decessi di bambini, tra cui una piccola paziente in attesa di trapianto. La decisione arriva dopo un esposto presentato da familiari di alcuni dei piccoli deceduti. Le autorità stanno verificando i dettagli relativi a questi decessi, che si aggiungono ad altri casi sospetti già al centro delle indagini sul sistema Monaldi.

La lente d’ingrandimento sull’ospedale Monaldi mette a fuoco un metodo di lavoro pieno di dubbi e lacune: gli inquirenti della Procura di Napoli hanno allargato le indagini dalla morte del piccolo Domenico al modus operandi dell’ospedale, per capire quanto accaduto nelle stanze del reparto di cardiochirurgia negli ultimi anni. Un esposto depositato ieri da Federconsumatori lascia intendere che si trattasse di un vero e proprio «sistema Monaldi», basato sulla mancanza di mezzi e strumenti del centro trapianti. Come avevamo spiegato martedì, il reparto non disponeva dei requisiti fondamentali per poter ospitare pazienti, soprattutto bimbi, che necessitano di cure e attenzioni maggiori rispetto agli adulti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Caso Monaldi: l’errore del ghiaccio secco e l’inchiesta sul trapianto che si allarga a BolzanoInchiesta sul trapianto al Monaldi: l'uso del ghiaccio secco avrebbe congelato il cuore.

