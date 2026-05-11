Superbike GP Cechia 2026 | programma orari tv streaming

Nel fine settimana si terrà il Gran Premio di Repubblica Ceca, tappa del campionato mondiale di superbike 2026. Sono previsti turni di prove e gare ufficiali, con orari consultabili sui canali televisivi e piattaforme di streaming dedicate. La manifestazione si svolge sul circuito locale, con le sessioni trasmesse in diretta e disponibili anche in differita. La gara rappresenta una delle tappe più attese della stagione, che si avvicina alla sua fase più intensa.

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Nel fine settimana in arrivo tornerà in scena il Mondiale superbike 2026 che, come tradizione, si prepara per la fase più calda del proprio calendario. Dopo il Gran Premio della Cechia, quinto appuntamento stagionale, infatti, vivremo in rapida successione anche Aragon, Misano e Donington, prima della lunga pausa estiva che fermerà tutto dal 12 luglio al 4 settembre. Si gareggerà sul tracciato di Most in vista di un weekend di estrema importanza per l’intera stagione. Nicolò Bulega sta prosegue nel riscrivere i record della categoria e vuole proseguire. La questione titolo iridato probabilmente non si aprirà mai in questa annata, per cui quante vittorie consecutive sarà in grado di piazzare il ducatista? Al momento siamo a 12 vittorie su 12, arrivando a 16 contando la vecchia stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, GP Cechia 2026: programma, orari, tv, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming