A Roma si tiene il Super Martedì degli ottavi di finale del torneo maschile di tennis. Tra gli incontri in programma, ci sono anche le sfide di Musetti e Darderi, oltre a quella di Sinner contro Ruud alle 11. La giornata vede confronti tra alcuni tra i principali giocatori, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. La competizione si svolge sui campi degli Internazionali d’Italia.

Stavolta non c'è bisogno di attendere per rivedere in campo Jannik Sinner. L'azzurro scenderà in campo oggi per i suoi ottavi di finale, raggiunti per la quinta volta in carriera a Roma. Affronterà Andrea Pellegrino non prima delle 15, come terzo match sul Centrale. Sarà il primo incrocio tra i due a livello Atp, mentre c'è un precedente a livello Itf: Santa Margherita di Pula 2019, finale, vinse Sinner 6-1 6-1. Sarà tra l'altro il 19° derby a livello di tour per Jannik, che è 18-0 nei precedenti. Lui e Pellegrino non saranno però i soli italiani in campo nella giornata di oggi. Altri due daranno l'assalto ai quarti di finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Super martedì a Roma: tutti gli ottavi maschili, in campo anche a Musetti e Darderi

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