Internazionali tocca a Musetti e Darderi | gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma orari e tv

Oggi a Roma si disputa il secondo turno degli Internazionali 2026. Sul campo principale del Foro Italico, Lorenzo Musetti affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard in un match che segna il suo esordio in questa fase del torneo. Accanto a lui, anche l’altro italiano in gara, Darderi, che cerca di avanzare nel tabellone. Gli incontri sono programmati nel pomeriggio e trasmessi in diretta televisiva.

Oggi a Roma comincia il secondo turno degli Internazionali 2026. Sul Centrale del Foro Italico fa il suo esordio Lorenzo Musetti, impegnato contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il toscano, numero 8 del tabellone, sogna di ripetere il percorso di un anno fa, quando arrivò fino alla semifinale. Debutta anche Luciano Darderi, numero 18 del seeding, contro il tedesco Hanfmann: l’obiettivo è la vittoria. Si è guadagnato il secondo turno anche Matteo Arnaldi, che però deve sperare nell’impresa per battere Alex De Minaur. Sfide proibitive anche per le tre azzurre impegnate oggi a Roma. Noemi Basiletti, dopo il capolavoro contro Tomljanovic, dovrebbe fare un miracolo contro l’ucraina Svitolina: per la 20enne toscana, numero 427 al mondo prima del torneo, è già un sogno giocare un match di questo livello.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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