Sulle Tracce di Enrico Coleman trekking a Monte Autore
Un trekking nel Parco Regionale dei Monti Simbruini permette di scoprire il paesaggio di Monte Autore, attraversando faggete rigogliose e raggiungendo punti con viste panoramiche. L'escursione si inserisce in un itinerario che ripercorre anche aspetti della storia locale, collegandosi a un progetto dedicato alla figura di Enrico Coleman. L'attività si svolge in un'area protetta, con percorsi segnalati e accessibili a diversi livelli di esperienza.
Un viaggio nel passato all'interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini che offre l'opportunità di esplorare faggete lussureggianti e panoramiche vedute. La meta finale è la vetta di Monte Autore (1885 m), un autentico balcone naturale con una visuale unica sulle montagne al confine tra Lazio.🔗 Leggi su Romatoday.it
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