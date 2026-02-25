Escursione di Mangia Trekking sul panoramico monte Civolaro

Mangia Trekking ha organizzato un'escursione sul monte Civolaro, attirando un gruppo di appassionati di trekking. La visita alla vetta, situata in una posizione strategica, permette di ammirare il Mar Ligure, le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco Emiliano. Durante l’uscita, i partecipanti hanno camminato lungo sentieri ben segnalati e si sono fermati per scattare foto del paesaggio mozzafiato. L’attività si è conclusa con un momento di ristoro all’aperto.

Un gruppo di soci di Mangia Trekking ha effettuato nei giorni scorsi una escursione sulla vetta del monte Civolaro, punto panoramico da cui si domina il Mar Ligure fin verso l' Appennino Tosco Emiliano, le Alpi Apuane e le Alpi Piemontesi. Si parte dal Passo dei Casoni e si cammina prima sull' Alta Via dei Monti Liguri e poi lungo un facile sentiero che conduce sulla sommità della montagna. In vetta si possono osservare scenari particolari e suggestivi. La discesa avviene percorrendo un circuito che realizza un anello sentieristico, dove la natura incontaminata offre spunti di piacevole riflessione.