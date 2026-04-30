Il fine settimana lungo tra natura e storia presso il parco di Santa Maria d' Agnano

Durante il ponte del 1° maggio, il parco di Santa Maria d'Agnano ospita un evento intitolato “Natura e Storia… in gioco”, rivolto a famiglie e bambini. La manifestazione, organizzata dall'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, prevede diverse attività didattiche e culturali. L’obiettivo è offrire momenti di svago e approfondimento legati alla natura e alla storia del territorio, coinvolgendo i partecipanti in un programma ricco di iniziative.

In occasione del ponte del 1° maggio, la città di Ostuni accoglie cittadini e visitatori con “Natura e Storia. in gioco”, un programma di attività didattiche e culturali dedicate a famiglie e bambini, promosso dall'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni in.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Un fine settimana ricco di eventi . Tra sicurezza, natura e tradizioneCastiglione si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti dedicati alla sicurezza, alla tutela del territorio, alla scoperta della... Leggi anche: A Santa Maria Maggiore l’incontro “San Francesco, tra storia e memoria” Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Weekend lungo del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provincia; Visite guidate per il fine settimana; Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 3 maggio; Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 2 e domenica 3 maggio. Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook H. 16:40 #Rosario - Vespri - #Santa #Messa in collegamento con la Cappella Monastero di Clausura "Santa Maria Degli Angeli" - Moggio Udinese (Udine) x.com