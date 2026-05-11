Sulla SS16 un guasto alla moto scatena il caos | 6 coinvolti nel crash

Sulla strada statale 16 si è verificato un incidente che ha coinvolto sei persone. Una moto ha improvvisamente perso stabilità e si è trovata nella corsia opposta, causando un tamponamento con altri veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto meccanico ha provocato il cedimento di una componente della moto, portando alla perdita di controllo del mezzo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

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