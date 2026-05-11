Sulla SS16 un guasto alla moto scatena il caos | 6 coinvolti nel crash
Sulla strada statale 16 si è verificato un incidente che ha coinvolto sei persone. Una moto ha improvvisamente perso stabilità e si è trovata nella corsia opposta, causando un tamponamento con altri veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto meccanico ha provocato il cedimento di una componente della moto, portando alla perdita di controllo del mezzo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.
? Punti chiave Come ha fatto la moto a finire nella corsia opposta?. Quale componente meccanico ha causato il cedimento improvviso del mezzo?. Chi sono le altre persone coinvolte nel violento impatto?. Perché la manovra di emergenza ha portato l'auto nel canneto?.? In Breve 9 maggio ore 17:45 incidente tra moto Ktm e Kia Stonic a Foce.. Sei persone coinvolte con quattro passeggeri della Kia illesi e un ferito a Lanciano.. Guida del SUV di Vasto evita impatto frontale con la moto fuori controllo.. Carabinieri di Ortona effettuano rilievi tecnici per accertare il guasto meccanico specifico.. Un motociclista di 35 anni è stato trasportato all’ospedale di Lanciano dopo un violento incidente avvenuto ieri, 9 maggio, sulla Statale 16 nella zona di Foce a Rocca San Giovanni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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