Lungolago di Lecco il cantiere del caos | auto sulla ciclabile bus nel limbo e moto senza spazio

Sul lungolago di Lecco si sono verificati diversi disagi legati alla viabilità: auto che si trovano sulla ciclabile, autobus che non hanno uno spazio definito e moto che vengono lasciate senza un'area dedicata. La mancanza di una pianificazione accurata prima degli interventi ha portato a situazioni di confusione e potenziale pericolo, costringendo le autorità a intervenire con soluzioni temporanee che non sempre risolvono i problemi alla radice.

Il nuovo lungolago messo alla prova. Fumagalli (Orizzonte per Lecco): "Sicurezza e funzionalità restano un miraggio" Sta facendo il giro del web il video che ritrae un'automobile percorrere incredibilmente la ciclopedonale come fosse una normale corsia stradale. È fuori dubbio che la colpa sia del trasgressore, che non ha rispettato segnaletica e codice della strada. Eppure il caso dimostra quanto avevamo già denunciato lo scorso 8 agosto come gruppo consiliare: la nuova ciclopedonale necessita di protezioni e dissuasori ben più consistenti, per limitare il rischio di invasioni da parte di veicoli o, al contrario, cadute di biciclette – magari guidate da bambini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Video: l'auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di LeccoHa imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri. Temi più discussi: Parcheggi sul lungolago di Lecco: Silos al Serpentino con prezzi moderati; Video: l'auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco; Auto sulla nuova ciclopedonale del lungolago: errore clamoroso a Lecco (video); Lecco: una Canottieri più ampia per ricreare il lungolago. La tesi di laurea di due neoingegneri. Auto sulla nuova ciclopedonale del lungolago: errore clamoroso a Lecco (video)Auto sulla ciclopedonale del lungolago di Lecco ieri sera. Il passaggio ripreso in video e inviato alla redazione, tra stupore e ironia ... lecconotizie.com Video: l'auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di LeccoHa imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri. E' successo nella serata di Pasqua a due passi dal centro di ... leccotoday.it Auto percorre la nuova ciclopedonale del lungolago di Lecco Auto sulla ciclopista a Pasquetta, avanza lentamente tra pedoni e ciclisti: nessun incidente, ma sorpresa tra i presenti. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #StefanoS - facebook.com facebook Abbiamo visitato l’iconico albergo nato nell’Ottocento sul lungolago di Malgrate, dirimpetto a Lecco, e rilanciato nel 2023 dal progetto di Fabio Dadati e Sabrina Frigerio: relax e divertimento su «quel ramo del Lago di Como», in sintonia con le atmosfere di Ma x.com