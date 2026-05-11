Sulla felicità festival chiusa la quinta edizione | Affrontati temi profondi senza perdere leggerezza

Si è conclusa la quinta edizione del festival dedicato alla felicità, un evento che ha riunito incontri, riflessioni e momenti di arte in un clima di convivialità. Durante le giornate, sono stati affrontati vari temi che riguardano l’esperienza umana, mantenendo un tono leggero e accessibile. Il festival si è confermato come un appuntamento che riesce a coinvolgere il pubblico attraverso discussioni profonde e momenti di condivisione.

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