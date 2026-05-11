Sulla felicità festival chiusa la quinta edizione | Affrontati temi profondi senza perdere leggerezza
Si è conclusa la quinta edizione del festival dedicato alla felicità, un evento che ha riunito incontri, riflessioni e momenti di arte in un clima di convivialità. Durante le giornate, sono stati affrontati vari temi che riguardano l’esperienza umana, mantenendo un tono leggero e accessibile. Il festival si è confermato come un appuntamento che riesce a coinvolgere il pubblico attraverso discussioni profonde e momenti di condivisione.
Ci sono festival che riescono a fare qualcosa di molto difficile: parlare alle persone. La quinta edizione del Sulla Felicità Festival ha confermato con forza la sua identità, trasformandosi ancora una volta in un luogo vivo di incontri, riflessioni, arte, parole e umanità. Non un semplice.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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