Al via la quinta edizione del Rumore Bim Festival

È iniziata la quinta edizione del Rumore Bim Festival a Bellaria Igea Marina. Questa manifestazione è un contest artistico multidisciplinare che si concentra su Raffaella Carrà, coinvolgendo vari artisti e partecipanti. L’evento si svolge nella località balneare e prosegue con diverse attività e spettacoli dedicati alla figura della cantante e showgirl. La manifestazione è aperta al pubblico e si estende nel corso di più giorni.

BELLARIA IGEA MARINA –, il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà. Nei giorni scorsi a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana, è stata lanciata la manifestazione con masterclass, incontri e momenti di confronto con professionisti dello spettacolo. Cinque anni fa “Rumore” era un’idea semplice ma forte: offrire agli artisti un palco vero, visibilità e formazione nei propri territori. Oggi l’iniziativa conta centinaia di tappe in tutta Italia e all’estero e un percorso strutturato di crescita per i giovani talenti (divisi in varie categorie, dal canto al ballo), in un sistema di masterclass, coaching e opportunità concrete. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Al via la quinta edizione del Rumore Bim Festival Festival del Libro, ecco la quinta edizione: sarà itineranteIl Festival del Libro di Bibbiena, che si aprirà ufficialmente il 21 febbraio con la coordinatrice di medici Senza Frontiere Martina Marchiò e il suo... Torna in Casentino il Festival del Libro per la sua quinta edizioneArezzo, 21 febbraio 2026 – Torna in Casentino il Festival del Libro per la sua quinta edizione consecutiva: dietro le quinte un numero di ragazzi mai... Tutti gli aggiornamenti su Al via la quinta edizione del Rumore.... Temi più discussi: Torna il grande festival dedicato alla Carrà: il contest per i nuovi talenti riparte da Sanremo; Presentata a Sanremo la quinta edizione di Rumore BIM Festival; E Sanremo tiene a battesimo Rumore; Da Sanremo riparte il Rumore Bim Festival: la rassegna firmata dalla fermana Anteros Produzioni nel nome di Raffaella Carrà. RUMORE BIM FESTIVAL, AL VIA CONTEST PER FESTIVAL DEDICATO A RAFFAELLA CARRA’Roma, 5 mar - Al via la quinta edizione del Rumore BIM Festival, il contest artistico multidisciplinare dedicato a Raffaella Carrà. Nei giorni scorsi a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone ... 9colonne.it Presentata a Sanremo la quinta edizione di Rumore BIM FestivalEvento che nasce nelle Marche dall’idea di Nazzareno Nazziconi, organizzato da Anteros Produzioni di Fermo Presentata ieri giovedì 26 febbraio 2026 presso l’Officina di Seline a Sanremo la quinta ediz ... youtvrs.it #viverefermo RASSEGNA STAMPA SANREMO!!! RUMORE BIM FESTIVAL Tra poco il materiale e i ringraziamenti ufficiali.. Contest promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina e dalla Fondazione VerdeBlu #rumorebimfestival #anterosproduzioni #bella - facebook.com facebook