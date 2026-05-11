Sul contagio da hantavirus c' è una buona notizia e una pessima | Importanti i primi giorni
In Italia si stanno diffondendo aggiornamenti sul contagio da hantavirus, con notizie contrastanti. Si è scoperto che il virus Andes, responsabile del focolaio a bordo di una nave, può trasmettersi già nelle prime fasi della malattia. Questa scoperta riguarda soprattutto i primi giorni, che risultano particolarmente critici. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e valutando le misure da adottare.
Il virus Andes, il ceppo di hantavirus coinvolto nel focolaio a bordo della Mv Hondius, può essere contagioso già nelle prime fasi della malattia. Anche per questo l’Organizzazione mondiale della sanità ritiene giustificate misure di isolamento per i casi sospetti e di quarantena per i contatti.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Hantavirus, una donna in isolamento dopo viaggio con una vittima: «Sospetto contagio». Negativa la hostess di KlmIn Spagna, una donna è ricoverata in isolamento nell’ospedale di Alicante «con tosse e uno stato di malessere generale, sintomi compatibili» con...
Hantavirus, sbarcati i primi passeggeri. Oms rassicura: contagio bassoSono sotto controllo i passeggeri sbarcati, finora, dalla nave su cui è scoppiato il focolaio dell’Hantavirus.
Argomenti più discussi: Hantavirus: cos’è e i sintomi; Hantavirus, cos’è il virus che torna a far paura e quali sono le raccomandazioni ufficiali; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera.
#Hantavirus, primo caso confermato in #Francia dopo l’emergenza sulla #MVHondius: cosa sappiamo davvero sul rischio contagio ?? x.com
L'ALLARME -Hantavirus Hantavirus, sorvegliati 4 passeggeri del volo Klm passati per Roma: erano in aereo con una vittima La Mv Hondius sbarcherà a Tenerife domaniInfezione (a volte anche mortale) da #Hantavirus: cosa sappiamo oggi sul contagio all'uo facebook
Pensieri sulla situazione del hantavirus nella nave da crociera? reddit
Hantavirus, contagio possibile anche prima dei sintomi. Nodo tracciamento e quarantena, cosa sappiamoIl contagio dell'hantavirus Andes è possibile anche prima che si manifestino i sintomi: lo rileva in un post su X l'epidemiologo Abraar Karan dell'Università di ... ilmattino.it