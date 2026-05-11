Sul contagio da hantavirus c' è una buona notizia e una pessima | Importanti i primi giorni

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si stanno diffondendo aggiornamenti sul contagio da hantavirus, con notizie contrastanti. Si è scoperto che il virus Andes, responsabile del focolaio a bordo di una nave, può trasmettersi già nelle prime fasi della malattia. Questa scoperta riguarda soprattutto i primi giorni, che risultano particolarmente critici. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e valutando le misure da adottare.

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Il virus Andes, il ceppo di hantavirus coinvolto nel focolaio a bordo della Mv Hondius, può essere contagioso già nelle prime fasi della malattia. Anche per questo l’Organizzazione mondiale della sanità ritiene giustificate misure di isolamento per i casi sospetti e di quarantena per i contatti.🔗 Leggi su Today.it

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