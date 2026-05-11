Sul contagio da hantavirus c' è una buona notizia e una pessima | Importanti i primi giorni

In Italia si stanno diffondendo aggiornamenti sul contagio da hantavirus, con notizie contrastanti. Si è scoperto che il virus Andes, responsabile del focolaio a bordo di una nave, può trasmettersi già nelle prime fasi della malattia. Questa scoperta riguarda soprattutto i primi giorni, che risultano particolarmente critici. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e valutando le misure da adottare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui