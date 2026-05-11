Hantavirus sbarcati i primi passeggeri Oms rassicura | contagio basso
Sono stati fatti i primi controlli sui passeggeri sbarcati dalla nave coinvolta nell’epidemia di Hantavirus. Le autorità hanno confermato che finora non ci sono segnalazioni di persone ammalate o contagiate. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che il rischio di trasmissione tra le persone è considerato basso. La situazione resta sotto osservazione e si continuano a monitorare eventuali sviluppi.
Sono sotto controllo i passeggeri sbarcati, finora, dalla nave su cui è scoppiato il focolaio dell’Hantavirus. Oms rassicura: contagio basso TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, sbarcati i primi passeggeri. Oms rassicura: contagio basso
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