Hantavirus sbarcati i primi passeggeri Oms rassicura | contagio basso

Sono stati fatti i primi controlli sui passeggeri sbarcati dalla nave coinvolta nell’epidemia di Hantavirus. Le autorità hanno confermato che finora non ci sono segnalazioni di persone ammalate o contagiate. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che il rischio di trasmissione tra le persone è considerato basso. La situazione resta sotto osservazione e si continuano a monitorare eventuali sviluppi.

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