Cesena-Südtirol lunedì 06 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex

Da infobetting.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile 2026 si gioca il match tra Cesena e Südtirol, valido per la 33ª giornata di Serie B. La partita si svolge alle 12:30 al Manuzzi, con l’allenatore del Cesena che torna in panchina come ex. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i convocati delle due squadre sono stati comunicati. La partita si preannuncia con pochi gol attesi e rappresenta l’apertura del programma di Pasquetta nel campionato di seconda divisione.

Si apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.  I romagnoli sono tornati alla vittoria con il nuovo tecnico, che ha dato una scossa ad un gruppo entrato in serie negativa sotto la gestione Mignani. Una prestazione convincente quella contro il Catanzaro con la squadra che si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

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