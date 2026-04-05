Lunedì 6 aprile 2026 si gioca il match tra Cesena e Südtirol, valido per la 33ª giornata di Serie B. La partita si svolge alle 12:30 al Manuzzi, con l’allenatore del Cesena che torna in panchina come ex. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i convocati delle due squadre sono stati comunicati. La partita si preannuncia con pochi gol attesi e rappresenta l’apertura del programma di Pasquetta nel campionato di seconda divisione.

Si apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori. I romagnoli sono tornati alla vittoria con il nuovo tecnico, che ha dato una scossa ad un gruppo entrato in serie negativa sotto la gestione Mignani. Una prestazione convincente quella contro il Catanzaro con la squadra che si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da ex

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

Napoli-Milan (lunedì 06 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Maradona”?Il big match tra Napoli e Milan va in scena lunedì sera e chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A.

Temi più discussi: Cesena - Südtirol | Le modalità di prevendita dei biglietti; Cesena - Südtirol, partita di Serie BKT; Pasquetta al Manuzzi: il Cesena sfida il Sudtirol di Castori per difendere i play-off; Castori, la prima volta da ex fu con il Varese.

Cesena-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Cesena-Sudtirol di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Castori in conferenza stampa: Io e Cesena? Se inizio a raccontarvi tutto, facciamo seraOggi Fabrizio Castori ha parlato alla stampa alla vigilia di Cesena-Sudtirol in programma lunedì alle 12.30 al Manuzzi: Non avremo Pecorino per ... corriereromagna.it

TEGOLA VERSO IL MONZA: IL CATANZARO PERDE IL SUO CAPITANO Le scorie del "Manuzzi" si fanno sentire in vista della super sfida della 33^ giornata. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato per un turno sia Patrick Nuamah (espulso a Cesena) sia i facebook

Questa è una storia vera: sul finire degli anni ‘70 il presidente del CesenaCalcio, Dino #Manuzzi, leggendo i miei articoli sulla pagina locale de Il Resto del Carlino, si era convinto che capissi di calcio e mi aveva chiamato a far parte del club con l’incarico di os x.com